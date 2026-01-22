POLÍTICA
L’Europarlament frena l’aprovació del pacte amb Mercosur al portar-lo a la Justícia
Tot i que la Comissió estudia l’aplicació provisional de l’acord comercial per plantar cara als aranzels de Trump. La proposta de l’esquerra europea tira endavant per deu vots de diferència
Gerra d’aigua freda i victòria pagesa sobre l’acord entre la Unió Europea i Mercosur. El ple del Parlament Europeu va acordar ahir per una diferència de tot just deu vots denunciar el pacte davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) pels dubtes de la seua compatibilitat amb el Dret comunitari. A la pràctica suspendrà el procés de ratificació del pacte i el pot retardar fins a 2 anys, però no necessàriament de la seua aplicació provisional, que depèn de la Comissió Europea. La proposta promoguda per l’esquerra va tirar endavant amb 334 vots a favor, 324 en contra i 11 abstencions; mentre que va decaure una segona iniciativa similar avalada per la ultradreta.
“Tot intent del Consell o de la Comissió Europea per impulsar una aplicació provisional equivaldria a un altre escàndol democràtic, mentre que fa mesos que els agricultors protesten contra aquest acord. Pels nostres agricultors, el medi ambient i la salut pública, seguim fermament mobilitzats contra aquest acord”, va dir la copresidenta de l’Esquerra europea, Manon Aubry. Des del Partit Popular Europeu, el seu portaveu per a afers comercials, Jörgen Warborn, va criticar la decisió per considerar que respon més a raons “polítiques” que legals, en un intent per “bloquejar un acord que Europa necessita amb urgència”.
El TJUE haurà d’examinar tant la base jurídica de l’acord d’associació com l’acord interí comercial, la competència del qual recau en exclusiva en la Unió Europea, per la qual cosa l’Eurocambra esperarà a conèixer la posició del Tribunal amb seu a Luxemburg abans de sotmetre a votació del seu ple l’aprovació o no de l’acord, encara que res no impedeix als eurodiputats d’avançar en els treballs d’anàlisi.
Malgrat que queda en suspens el procés de ratificació de l’acord, formalment la Comissió encara pot seguir endavant amb l’aplicació provisional de la part comercial, segons fonts europees, una vegada que almenys un país del costat de Mercosur completi el seu procés intern d’adopció. De fet, ja treballa en aquesta aplicació provisional, segons la vicepresidenta, Teresa Ribera.
En el si dels 27, disparitat d’opinions. Alemanya, gran valedor del pacte, va lamentar la votació de l’Europarlament, mentre que França ho celebrava i podria entrar avui en els debats de la cimera europea.
Satisfacció dels pagesos, que fan una crida a mobilitzar-se
Les organitzacions agràries es van mostrar ahir exultants amb la decisió de l’Europarlament, però van fer una crida a mantenir les mobilitzacions per aconseguir frenar definitivament l’acord comercial amb Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai). Insisteixen que portar-lo endavant suposa competència deslleial amb països amb menors costos i amb normatives més laxes per produir des de fitosanitaris a hormones a la carn, asseguren. Per això, fan una crida a mantenir les mobilitzacions als carrers per aconseguir frenar-lo definitivament. Consideren que s’utilitza el camp com a moneda de canvi perquè la indústria europea pugui vendre més l’altre costat de l’Atlàntic malgrat arruïnar al sector primari. Unió d’Unions, de la qual forma part UP, va qualificar el resultat de les votacions d’una “petita victòria”, destacant que “el pols mantingut ha tingut els seus fruits” i confia que aquest sigui “el primer pas per poder frenar l’acord UE-Mercosur”. JARC va celebrar el “fre històric” a Mercosur i va advertir que no en permetrà una aplicació provisional. Va considerar que “és un pas rellevant, però no ens aturarem”. Asaja també va aplaudir el fre a l’acord i va fer una crida al Govern espanyol perquè defensi el sector agrari i ramader, garantint el principi de reciprocitat i unes condicions de competència justes.