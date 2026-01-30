La Generalitat aixeca les restriccions per la pesta porcina a 73 municipis i tanca Collserola a la nit
Els municipis beneficiats estan situats en el perímetre dels 6 als 20 quilòmetres des de l'origen del brot
La Generalitat ha decidit aixecar les restriccions per contenir el brot de pesta porcina africana (PPA) als 73 municipis situats en el perímetre d’entre els 6 i els 20 quilòmetres des de l’origen del brot. Així ho ha anunciat en roda de premsa el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que ha explicat que Collserola quedarà des d’aquest divendres tancat a les nits per intensificar les captures i esbrinar si el brot ha entrat al parc natural, una mesura que afecta nou municipis. Així mateix, de sis del matí a deu de la nit es limita l’accés i les activitats en grups de més de deu persones. Fins al moment, els 103 porcs senglars morts per la malaltia s’han trobat dins de la zona d’alta risc, on es mantenen totes les restriccions.
Així, el conseller ha explicat que les restriccions es divideixen en tres zones. La primera és la de baix risc, on hi ha 73 municipis i a partir d’ara es permet de nou l’accés al medi natural tant de persones com d’animals domèstics, sempre que aquests vagin lligats. També es reprenen les activitats esportives, educatives i de lleure, incloses les organitzades en grup, així com els treballs agrícoles i forestals i el pasturatge, amb la condició que el ramat no surti del perímetre autoritzat.
El govern també autoritza l’accés a activitats econòmiques ubicades en el medi natural, com explotacions agrícoles i ramaderes, restaurants, escoles, hípiques i centres esportius, així com als horts urbans. Les zones de pícnic i els aparcaments no hauran d’estar tancats, tot i que es demana extremar les precaucions per evitar l’accés del menjar als porcs senglars i garantir la neteja diària dels punts de recollida d’escombraries.
Així mateix, la resolució publicada aquest divendres al DOGC també dona llum verda als caçadors per fer batudes a la zona de 6 a 20 quilòmetres, tot i que amb una premisses concretes, per poder intensificar les captures. “Ja ho hem pactat amb ells i ens va molt bé”, ha dit Ordeig.
La zona d’alt risc
La segona zona és la d’alt risc, on hi ha 12 municipis. Aquí es mantenen les restriccions com fins al moment, prohibint l’entrada al medi natural de manera individual o en grup. En aquest perímetre dels 0 als 6 quilòmetres es on s'han trobat el centenar de senglars morts contagiats. Segons el conseller, l’IRTA CReSA ha analitzat 980 mostres de porcs senglars o restes que s'han trobat d'animals morts, del quals un 10% son els positius.
A més, Ordeig ha dit que en aquests moments hi ha uns 200 senglars vius que esperen capturar en les “properes setmanes” i que setmanalment se'n cacen uns 2.000.
“També hem introduït la prohibició d'alimentar els senglars, cosa que semblaria òbvia però ho hem hagut de fer, i també la prohibició de no manipular ni retirar elements de contenció de control biològic que estan fent servir els experts”, ha concretat Ordeig.
I què passa a Collserola?
La tercera zona delimitada pel Govern en aquesta nova resolució és el parc natural de Collserola, que abasta sis municipis de la zona de baix risc i tres de la zona d’alt risc (Sant Cugat, Montcada i Reixac i Cerdanyola).
Les noves restriccions assenyalen que entre les deu de la nit i les sis del matí queda prohibit l’accés al medi natural i que de sis del matí a deu de la nit es limita l’accés i les activitats en grups de més de deu persones per evitar aglomeracions, permeten les activitats individuals i en grups reduïts. Aquestes mesures no afecten l’accés als habitatges ni a les activitats que es desenvolupin en espais tancats.
Així, en els tres municipis de la zona d’alt risc no es podrà entrar al parc natural ni de dia ni de nit, mentre que en els altres sis municipis es podrà accedir de dia, però no de nit. “Els experts ens han demanat que puguin fer actuacions a les nits”, ha justificat Ordeig, que ha dit que el seu objectiu és descobrir si el virus ha entrat a Collserola.