Quant guanya cada productor per porc, des de la crisi de la pesta porcina africana a Catalunya
La caiguda de cotitzacions a 1€/kg enfonsa el sector porcí català, amb Lleida perdent milions i el sector espanyol afrontant pèrdues de 2.000 M€
La crisi de la pesta porcina africana ha provocat una dràstica caiguda en les cotitzacions del porc d'engreix, situant el preu per quilo viu en només un euro. Aquesta situació genera unes pèrdues mínimes de 36 euros per cada animal sacrificat per als productors catalans, una xifra que, segons diverses fonts del sector, podria ser fins i tot superior si s'hi sumen els costos de transport a l'escorxador i les possibles rebaixes aplicades. La viabilitat de moltes explotacions porcines a Catalunya s'enfronta a un escenari econòmic molt complex.
Aquesta davallada de preus ha estat constant des de finals de l'any passat. Mentre que a començaments de juliol de 2025 la cotització del porc viu se situava en 1,815 euros per quilo, des de novembre s'ha enfonsat fins a l'euro actual. Aquesta reducció de gairebé el 45% en pocs mesos, confirmada per les cotitzacions de Mercolleida, és la principal causa de les pèrdues de 36 euros per animal que afronten els productors, sense comptar encara amb els costos addicionals que poden incrementar aquesta xifra.
Impacte econòmic a Lleida i Catalunya
La província de Lleida, que concentra el 42% de les granges de porcí de Catalunya amb un total de 2.795 explotacions, és una de les zones més afectades per aquesta crisi. Segons dades d'Unió de Pagesos (UP), el sector lleidatà ja ha perdut uns 48 milions d'euros. Les previsions per a aquest 2026 són alarmants: si les cotitzacions no experimenten una recuperació positiva, els números vermells podrien arribar als 370 milions d'euros, evidenciant les greus conseqüències per al primer sector agrari de la demarcació.
Crisi a nivell estatal i focus de pesta
La problemàtica no es limita a Catalunya. A escala estatal, la situació actual del mercat porcí podria generar pèrdues de fins a 2.000 milions d'euros per al conjunt del sector espanyol. Fins al moment, s'han localitzat 103 senglars morts amb pesta porcina africana a la zona inicial de sis quilòmetres al voltant de Collserola.