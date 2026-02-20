Agricultura garanteix mesures per als agricultors que no poden treballar als camps negats per l'aigua: "aplicarem el sentit el comú"
El conseller Ordeig diu que estudien la petició de poder fer volar drons per aplicar tractaments contra els fongs
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, garanteix mesures per resoldre la problemàtica dels agricultors que no poden treballar els seus camps perquè les pluges els han deixat impracticables. Des de Lleida, el conseller els ha demanat "que no es preocupin" perquè "aplicarem el sentit el comú" i, si les condicions meteorològiques no han permès aplicar alguns tractaments, "donarem més terminis o flexibilitat per poder-ho fer en condicions". Ordeig ha avançat que aviat anunciaran noves mesures, però ha admès que n'hi ha que no depenen exclusivament del Govern i que requeriran una autorització del Ministeri. En aquest sentit, ha explicat que estudien la petició de poder fer volar drons per aplicar tractaments contra els fongs des de l'aire.
Ordeig ha detallat que estan fent una "ronda de consultes" amb les organitzacions agràries per analitzar quins procediments i terminis poden flexibilitzar. "Presentarem algunes excepcions o modificacions de terminis o de maquinària per poder treballar en condicions", ha insistit Ordeig. El conseller ha recordat que el Govern ja ha allargat els terminis de presentació de la DAN, la declaració anual de gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats.
El conseller insisteix que la PPA "va per llarg"
D'altra banda, sobre la pesta porcina africana (PPA) el conseller d'Agricultura ha insistit que "això va per llarg" i que països com Bèlgica han trigat "més de 2 anys" a estar lliures de la malaltia. Per aquest motiu, el conseller ha demanat "que ningú es relaxi" i que s'extremin les precaucions de bioseguretat a les granges, on "un descuit en la gestió del dia a dia ens podria provocar un greu problema".
Ordeig ha reiterat que s'intensificaran les captures de senglars al radi de 20 quilòmetres i ha informat que, des de l'1 de gener, s'han fet 13.650 captures d'animals fora d'aquesta zona de risc. A més, ha recordat que han demanat al Ministeri "un reforç dels mitjans econòmics i d'efectius". Fins ara s'han confirmat 162 casos positius de PPA en animals salvatges i 16 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona continuen a la zona d'alt risc.