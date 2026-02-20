La Junta de Preus del Porc de Mercolleida demana mesures més efectives per contenir la pesta porcina
Alerten que a Alemanya porten més de 5 anys convivint amb la pesta i ha caigut un 25% la producció porcina
Els membres de la Junta de Preus del Porc d’Engreix de Mercolleida, formada per 16 de les empreses més representatives del sector porcí espanyol, han manifestat la seva gran preocupació per la manera com s’està gestionant el control de l’epidèmia de Pesta Porcina Africana (PPA) a Catalunya i, més concretament, en relació amb la població de senglar a la zona afectada de la demarcació de Barcelona. L’aparició de tres casos positius en els darrers dies fora del perímetre de 6 quilòmetres creuen que demostra que les mesures no són prou efectives i avisen d’una preocupació creixent a l’Estat. Temen que pugui passar com a Alemanya, on després de 5 anys convivint amb la pesta, ha caigut un 25% la producció porcina.
La Junta considera que la gestió d’aquesta crisi no és la correcta perquè no té en consideració, en la presa de decisions, la realitat pràctica d’aquesta malaltia i els seus potencials efectes sobre el porcí i sobre el teixit productiu i laboral que aquest sector aporta a l’economia i a la societat catalanes. Segons la Junta, el sector porcí és el tercer sector econòmic del país i aporta “sostenibilitat laboral” a les zones més despoblades del territori, mantenint un flux econòmic i també de llocs de treball indirectes, tant des del vessant de la producció en granja com en la indústria càrnia, laboratoris, transport o comerç. Consideren que en molts municipis, el motor principal de l’activitat econòmica és el porcí i és la pèrdua de tot aquest teixit productiu el que està en risc per a l’epidèmia de PPA si no s’adopten les mesures per contenir-ne l’expansió. La Junta apel·la a la responsabilitat política i social de l’Administració per actuar d’acord amb una situació que és greu i que és seguida amb preocupació per les comunitats autònomes de l’Estat.
Segons la Junta, els ramaders de tot Espanya ja estan pagant ara la factura de la PPA, però demanen evitar una “alemanyització” d’Espanya. Alemanya fa ja cinc anys i mig que lluita contra la PPA, fet que mostra la complexitat de gestionar aquesta malaltia si no es talla de soca-rel al territori, actuant sobre el seu principal vector de contagi, que són els senglars. A Alemanya, la PPA ha comportat una caiguda del 25% de la seva producció porcina i el tancament d’unes 5.000 explotacions porcines des del setembre de 2020, amb una afectació especial sobre els productors de menor dimensió. La Junta aposta per treballar amb unitat perquè això no passi a Catalunya ni a Espanya i adoptar urgentment una gestió de la PPA que, conjuntament amb l’enfocament legislatiu i científic, avanci amb mesures realistes sobre el terreny, per evitar que el problema dels senglars es converteixi en un problema social.