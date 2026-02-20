AGRICULTURA
Primera seu de l’IRTA al Pirineu per connectar ciència i muntanya
Ordeig afirma que es corregeix una “anomalia històrica” al territori. L’Institut afirma que les instal·lacions s’han de convertir en “una autopista de coneixement”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va afirmar ahir durant la inauguració oficial de l’Institut d’Investigació i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) a la Seu d’Urgell, que “avui corregim una anomalia històrica”, fent referència que el centre d’investigació ubicat a l’Alt Urgell “és el primer centre que se situa en aquesta part del territori dels altres 20 que ja hi ha repartits per tot Catalunya”.
Ordeig va defensar la necessitat de “democratitzar el coneixement i que aquest arribi a tots els racons del país”.
“En un moment en què el món està canviant més ràpid que mai i on la tecnologia determina el fet de ser o no ser, hem de ser capaços de generar coneixement per tota la cadena de valor del sector agroalimentari, que és el primer sector de l’economia”, va dir. Altrament, “el Pirineu no sortirà endavant”, va sentenciar.
Així mateix, va assegurar que la nova seu de l’IRTA el Pirineu serà una infraestructura que donarà servei “al 20% del territori” i va insistir que “és un projecte del Pirineu, no és un projecte de la Seu”, per la qual cosa va demanar “tenir una mirada àmplia”. En aquest sentit, Ordeig va apuntar que es treballarà perquè els serveis tècnics d’Andorra puguin col·laborar amb el nou centre.
En aquest sentit, amb aquesta nova seu, l’IRTA fa una aposta estratègica per atansar la ciència a les valls del Pirineu i treballar de costat amb ramaders, agricultors, gestors forestals, empreses i institucions del territori per donar resposta als grans reptes de les zones de muntanya: la resiliència de l’activitat agropecuària, la suficiència alimentària, el relleu generacional i la bioeconomia agroforestal.
Pel seu costat, el director general de l’IRTA, Josep Usall, va afirmar que el nou centre del Pirineu s’ha de convertir en “una autopista de coneixement” i que les instal·lacions serviran per investigar en àmbits com la ramadería extensiva, el sector de la llet, la vinya de muntanya, la fruita i l’aprofitament de la llana, entre altres. Sobre el funcionament, va explicar que el de la Seu funcionarà diferent de la resta.
La seu central serà a la capital de l’Alt Urgell, però es posaran en marxa altres espais, que treballaran en xarxa, en els qual es podrà investigar, “com el que ja funciona a Vielha”, va concloure. El nou centre ocuparà a “5 o 6” treballadors i estarà operatiu d’aquí a un mes.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, va recordar que “fa molts anys que demanàvem” una seu d’aquestes característiques. De manera provisional, l’activitat es desenvoluparà a la Casa del Parc del Pirineu, però l’edifici definitiu se situarà a Ca l’Armenter, en ple centre històric.