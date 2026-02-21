JORNADA
Identifiquen tipus d’ordi cerveser resistent a la calor
Projecte de Damm, Agrotecnio, Cupasa i Semillas Batlle. Agricultura estudia l’aplicació de fitosanitaris amb drons
Els episodis extrems d’altes temperatures alteren les propietats i la qualitat de l’ordi. Així ho ha constatat el projecte Resiliència de l’Ordi i de la Malta (ResOrMa), impulsat pel grup Damm i la malteria la Moràvia, juntament amb Agrotecnio, Semillas Batlle i Cupasa, i presentat ahir en la tercera edició de les jornades d’innovació Breakfast4Inno al Parc Agrobiotech de Lleida.
Els experiments en camps de Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell) i Gimenells (Segrià) han demostrat que els cops de calor fan que l’ordi tingui menys aptituds per a la producció de malt i cervesa, i han identificat algunes varietats que ofereixen una millor resistència a la calor i que permeten garantir la disponibilitat d’ordi cerveser en un context de canvi climàtic.
“Hem observat canvis de pes, és a dir, de rendiment, i també en el calibre i en la proporció d’elements com el midó, les proteïnes i els betaglucans, que influeixen en la qualitat final del malt i a la producció de cervesa”, va explicar la catedràtica de la UdL i investigadora del grup de Fisiologia de Cultius d’Agrotecnio, Roxana Savin, que va assenyalar que els cops de calor poden ser més letals que un augment sostingut de la temperatura a llarg termini.
La jornada va ser inaugurada pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que va reafirmar el compromís del Govern amb “el coneixement, la ciència, la innovació i la tecnologia”. “El sector agroalimentari és el primer sector de l’economia catalana i tenim el repte de produir més aliments amb menys recursos”, va dir.
Sobre les afectacions de les pluges als camps, als quals els agricultors no poden accedir perquè han quedat impracticables, Ordeig els va demanar que “no es preocupin” i que el departament “aplicarà el sentit comú”.
El conseller va explicar que estudien la possibilitat de fer volar drons per aplicar tractaments fitosanitaris des de l’aire, com demana el sector, i va avançar que aplicaran mesures aviat.