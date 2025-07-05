AGROALIMENTACIÓ
Catalunya creix el 2025 un 7,5% en exportacions agroalimentàries
El vi i l’oli cauen amb els aranzels dels EUA, sense que la carn noti “encara” els efectes de la PPA. El sector s’apunta un nou rècord de firmes exportadores
Catalunya va superar per primera vegada els 16.900 milions d’euros en exportacions agroalimentàries el 2025, un 7,48% més en valor i un 7,95% més en volum. “En un entorn extremadament incert, any d’exportacions agroalimentàries de rècord històric”, va assenyalar en roda de premsa el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
Malgrat el bon comportament global, el vi i els olis vegetals van patir l’impacte del primer any dels aranzels nord-americans i van retrocedir un 6,39% i un 24,71%, respectivament.
Per la seua part, el sector carni va poder créixer un 2,14% en valor perquè no va notar l’impacte de la pesta porcina africana, que es va detectar a finals de novembre.
Així, Ordeig va celebrar que l’escenari d’incertesa internacional va afectar Catalunya “molt menys” del que s’esperava i va reivindicar que el territori ha recuperat la primera posició exportadora agroalimentària de l’Estat, concentrant el 21,88% del total.
El conseller també va voler treure pit de la “solidesa estructural” del sector, ja que el 2025 es va aconseguir un nou rècord d’empreses exportadores regulars, amb 3.225 companyies –32 més que l’any anterior– i 317 noves firmes incorporades a l’activitat internacional. El creixement general de les exportacions es va sustentar principalment en el sector fine food, és a dir, el dels aliments processats, que es va mantenir com a primer exportador amb 6.381,78 milions i un augment del 22,42% en valor.
El sector carni, segona pota exportadora amb el 30,76% del total, va registrar un moderat creixement del 2,14% en valor malgrat l’augment del 6,88% en volum.
El porcí, que concentra prop del 72% del sector, va descendir un 1,10% condicionat per la política aranzelària xinesa i per les restriccions associades a la PPA.
Quant a olis vegetals, aquests van tenir una caiguda del 24,71% en valor i del 19,38% en volum. En el cas de l’oli d’oliva, el descens del valor va assolir el 36,12% malgrat l’augment del volum exportat. Pel que fa al vi, el sector va reduir el valor exportat un 6,39% i el volum un 9,28%. Malgrat el descens, el preu mitjà va créixer un 3,19%.