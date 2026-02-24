Eleccions Agràries 2026: així serà el dispositiu de cobertura per aquest divendres 27 de febrer
El Departament d'Agricultura desplegarà 600 persones per garantir el seguiment de la jornada electoral amb 430 meses repartides arreu de Catalunya
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha organitzat un ampli dispositiu informatiu per cobrir les Eleccions Agràries 2026, que se celebraran aquest divendres 27 de febrer. La jornada inclourà diverses convocatòries per als mitjans de comunicació, amb compareixences del director de Serveis, del conseller i de la secretària general per anunciar els resultats finals. L'objectiu és facilitar l'accés a tota la informació sobre un procés electoral que determinarà la representativitat de les organitzacions professionals agràries als principals òrgans consultius del sector primari català.
Les urnes obriran a les 9.00 hores i romandran actives fins a les 19.00 hores de manera ininterrompuda. El Departament ha mobilitzat un total de 600 persones entre personal propi i treballadors municipals per garantir el bon funcionament del procés. L'Oficina de Comunicació oferirà dades actualitzades durant tot el dia, amb avançaments de participació previstos a les 12.30 i a les 16.30 hores, que es difondran a través del web oficial i dels canals de xarxes socials.
El cens electoral publicat el passat 5 de febrer suma un total de 21.374 electors, amb un creixement de 764 persones respecte als comicis de 2021. D'aquests, 17.426 són persones físiques i 3.948 són persones jurídiques que exerceixen activitats econòmiques agrícoles, ramaderes o forestals a Catalunya. Els serveis territorials de Lleida concentren el nombre més elevat d'electors, amb 8.140 persones censades, seguit de Catalunya Central amb 2.635 i Girona amb 2.624.
Distribució territorial de les meses de votació
Les 430 meses electorals s'han distribuït per comarques segons criteris de proximitat geogràfica. S'ha establert un temps màxim de 20 minuts per carretera entre el municipi de residència de l'elector i la seu del punt de votació. Lleida concentra el major nombre de meses amb 121, seguida de Catalunya Central amb 68 i Girona amb 64.
Les ubicacions escollides inclouen seus del Departament, oficines comarcals, escoles agràries i ajuntaments. Cada mesa estarà formada per tres membres triats per sorteig entre els electors dels municipis corresponents, amb el suport constant del personal del Departament durant tota la jornada.
Candidatures i objectiu del procés electoral
La Junta Electoral va proclamar el passat 16 de gener cinc candidatures: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya) i Assemblea Pagesa. Aquest acord es va adoptar per unanimitat.
Els resultats determinaran la representativitat de les organitzacions professionals agràries als òrgans col·legiats de l'Administració catalana. Entre aquests destaquen la Taula Agrària, les divuit taules sectorials (fruita, flor i planta ornamental, oli, entre d'altres), el Consell Català de l'Alimentació, el Consell de Caça de Catalunya i més de 30 òrgans consultius del Departament. També tindran representació al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i al Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua.
Dades comarcals i municipals del cens
El Segrià encapta la llista comarcal amb 3.515 electors, seguit de la Noguera amb 1.513 i les Garrigues amb 905. Pel que fa als municipis, Lleida capital concentra 578 electors, Alcarràs n'agrupa 487 i Batea ocupa la tercera posició amb 217 persones censades.
El cens inclou representants de 908 municipis dels 947 de Catalunya, el que representa el 95,9% del territori. Hi ha 27 municipis amb més de 100 electors, mentre que 47 només en tenen un de censat, 53 en tenen dos i 39 municipis no compten amb cap elector registrat.