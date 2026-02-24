AGRICULTURA
Els casos de foc bacterià a Lleida es disparen a més d’un miler l’any passat
Davant de les entre 300 i 400 parcel·les registrades els últims exercicis a l’afavorir-ne la difusió la meteorologia. Permesa l’aplicació de forma excepcional d’un producte biològic
Els casos de foc bacterià a la zona fructícola de Lleida s’han disparat l’últim any afavorit per la meteorologia en floració, amb elevades temperatures i humitat. En concret, es van superar el miler de parcel·les afectades, mentre que els últims anys es registraven entre 300 i 400 casos com a màxim.
Així ho explica el cap de la secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials de la conselleria a Lleida, Xavier Auqué. Recorda que el bacteri entra en els fruiters per les flors, quan aquesta es troba ja oberta, però necessita certa temperatura i nivells d’humitat. Mentre que en altres exercicis en els mesos de març o abril no es donaven aquestes condicions òptimes per a la plaga, sí que es van donar l’any passat i va recordar la pedra que es va registrar el 19 de març.
El foc bacterià afecta codonyers, pomeres i, especialment, pereres. A la província de Lleida hi ha 13.853 hectàrees d’aquests fruiters, en concret 108 de codonyers, 8.153 de pereres i 5.592 de pomeres.
Aquest bacteri és devastador i pot provocar la mort de l’arbre i arrasar plantacions senceres si no es detecta i s’hi actua.
Models matemàtics
Agricultura treballa amb models matemàtics de la Universitat de Maryland (EUA), juntament amb dades com la temperatura, la humitat i l’estat fenològic de les plantacions, per poder preveure el perill d’infecció i quan podran apreciar-se els símptomes, una eina que ja va avançar que la del 2025 seria una campanya especialment difícil.
Auqué destaca la col·laboració de les Associacions de Defensa Vegetal (ADV) en la prospecció de la zona fructícola, igual que els agricultors. Quan es va detectar per primera vegada la malaltia, es procedia a l’arrancada de la parcel·la afectada i a indemnitzar l’afectat. Però des del 2015, quan Lleida va deixar de ser considerada zona protegida per la incidència del foc bacterià, es va passar a intentar contenir la malaltia.
Ara, en cas de detectar el bacteri, es tallen les branques quaranta centímetres per sota de la zona malmesa i es procedeix a la crema de les restes. Tot això malgrat que en casos extrems es pot arribar a l’arrancada de la parcel·la.
Xavier Auqué explica que la immensa majoria dels casos registrats l’any passat han acabat amb podes sanitàries.
Per raons meteorològiques, al ser una zona de floració primerenca, els problemes del foc bacterià són especialment greus al Baix Segre, en poblacions com Soses, Aitona, Seròs, la Granja d’Escarp o Massalcoreig. Quant a afectacions, les més importants s’han registrat en finques de pereres i, darrere, les de pomeres.
Aplicació excepcional
El ministeri d’Agricultura ha autoritzat l’aplicació excepcional d’un producte biològic per combatre la malaltia del foc bacterià en pereres i pomeres. El fitosanitari, a base de bacteriòfags, s’ha autoritzat a Catalunya, Aragó i la Rioja per un període entre el 15 de març i el 12 de juliol. La resolució d’autorització estableix les condicions de dosi, nombre d’aplicacions, volums i terminis de seguretat, entre d’altres.