El sector carni espanyol preveu créixer un 4% el 2026 malgrat les crisis sanitàries i els aranzels
El porc i el pollastre ja representen la meitat de les vendes de carn fresca, mentre la vedella i el xai perden pes per l'encariment
El sector carni a l'Estat espanyol estima un creixement proper al 4% durant el 2026, tot i enfrontar-se a crisis sanitàries com la pesta porcina africana (PPA) i la incertesa generada per l'acord del Mercosur i els aranzels imposats per la Xina i els Estats Units. Aquesta previsió s'ha donat a conèixer durant el 26è congrés de l'associació empresarial AECOC, celebrat a la Llotja de Lleida amb la participació d'uns 450 directius del sector.
De cara a aquest any el sector preveu un creixement més moderat que al 2025, quan va assolir una facturació de 22.593 milions d'euros, un 7,5% més que l'any anterior. El pollastre i el porc són les carns fresques més consumides a l'Estat i ja suposen la meitat del negoci, mentre que les vendes de vedella, xai, conill i cabrit van a la baixa perquè s'han encarit.
Josu Andrés Pérez, gestor d'èxit del client de l'empresa global d'investigació de màrqueting NielsenIQ, ha detallat que la carn fresca va facturar l'any passat uns 14.000 milions d'euros, un 8% més que el 2024. El 68% de les vendes es van produir en hipermercats i supermercats, el 31% en botigues especialitzades i l'1% restant a través d'Internet, un format que va a l'alça.
Per la seva banda, els productes de xarcuteria van facturar 7.839 milions d'euros, un 6,3% més, impulsats sobretot per la venda de productes llescats cuits de galldindi i pollastre, però també de fuet i llom curat. El pernil salat continua sent el producte de xarcuteria més comercialitzat a l'Estat, però està en retrocés perquè s'ha encarit 1,7 euros el quilo, de mitjana.
Un altre negoci a l'alça és dels plats preparats carnis, que l'any passat va moure 605 milions d'euros, amb un creixement destacat en l'àmbit dels refrigerats. Per contra, les alternatives vegetals van perdre pistonada amb 109 milions d'euros i una caiguda de la demanda del 0,7%, una qüestió que l'AECOC atribueix al fet que tenen menys visibilitat i són més cars que els preparats carnis.
Durant la jornada, el director comercial d'alimentació humana de bonÀrea, Miquel Martí, ha explicat que el sector avícola és el que té un creixement més destacat als seus establiments, sobretot productes com el pollastre i els ous, aquests últims perquè "continuen sent la proteïna més barata" tot i la pujada de preus.
El responsable de compres de productes carnis de la cadena Ahorramás, José Carlos Sánchez, ha detallat que el 2025 van vendre un 5% més de quilos de carn i van facturar un 14% més. Enguany, ha afirmat que registren increments de més d'un 10% a la seva companyia, que comercialitza un 70% de la carn des dels taulells de les botigues i, la resta, en format envasat.
L'AECOC percep més empatia amb el sector ramader
Durant l'obertura de la jornada, el president del comitè de carns d'AECOC, Josep Solé, ha destacat que el sector ramader està deixant de ser vist per una part de la opinió pública com un "maltractador d'animals i un contaminador". "Hem vist una evolució i ens anem conscienciant que el ramader és aquella persona que produeix els aliments que després trobarem a les botigues", ha afegit.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha estat l'encarregat de donar la benvinguda als participants al Congrés, als quals ha garantit que les institucions són al costat del sector "en un context complex marcat per les tensions i la pesta porcina africana". Larrosa ha destacat iniciatives com la reducció dels tràmits administratius dels projectes estratègics i l'impuls de nou sòl industrial a la ciutat.