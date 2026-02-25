AGRICULTURA
Lleida, en alerta davant del foc bacterià
Malgrat que la incidència és inferior a la de zones veïnes. Debat sobre l’evolució i la lluita a Ponent
Els productors de Lleida es mantenen en estat d’alerta davant de la propagació del foc bacterià en pereres i pomeres en zones limítrofes de la conca de l’Ebre, on la incidència és alta. De moment, a Lleida l’afectació d’aquesta malaltia se situa per sota del 10% de la superfície de pereres, una xifra sensiblement inferior a la registrada en altres zones veïnes. Tot i així, el sector adverteix que la vigilància i la prevenció són clau per evitar empitjorar la situació. Així es va exposar ahir durant una d’organitzada per Afrucat a Lleida per analitzar la situació de la malaltia.
Davant de la impossibilitat d’erradicar el foc bacterià completament, s’ha apostat per un canvi d’estratègia: passar de la lluita activa amb arrancades obligatòries a un model de maneig i manteniment de les explotacions, basat en poda selectiva, desinfecció i detecció primerenca dels símptomes, segons va explicar Manel Simon, director general d’Afrucat.
En aquest context, el sector ha celebrat l’autorització excepcional a Espanya d’un nou producte biològic a base de bacteriòfags, virus que ataquen de forma específica el bacteri causant del foc bacterià.
El producte, denominat PEA02, ha iniciat el seu procés de registre europeu i, mentre es completa el tràmit definitiu –que pot tardar anys–, el ministeri ha concedit una autorització excepcional per la urgència de la situació.
Els bacteriòfags només infecten el bacteri del foc bacterià i no altres organismes, la qual cosa els confereix un perfil mediambiental molt favorable. Encara que no són una solució definitiva ni recuperen la fusta ja danyada, sí que permeten reduir infeccions primerenques i complementar les eines existents. Per aquest motiu, s’insisteix que el control de la malaltia s’ha de basar en una estratègia integrada que combini poda, maneig agronòmic, control del risc climàtic, productes biològics i millora genètica.
La millora genètica, clau per frenar aquesta fitopatologia
La millora genètica es perfila com una de les eines més sòlides i estratègiques per afrontar el foc bacterià en el mitjà i llarg termini.En aquest sentit ho va afirmar Ignasi Iglesias, director tècnic d’Agromillora, que va defensar que el futur del control d’aquesta malaltia passa per disposar de material vegetal genèticament resistent, capaç de conviure amb el bacteri sense que el cultiu es col·lapsi.Segons va explicar, ja existeixen portaempelts resistents o tolerants al bacteri, tant en perera com en pomera, cosa que garanteix que la base de l’arbre no mori encara que estigui exposada a la malaltia.