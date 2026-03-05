UE
Ordeig defensa adaptar la política agrària comuna a la realitat mediterrània
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va advocar ahir a Brussel·les per fer canvis en les polítiques comunes agràries i pesqueres per adaptar-les a la realitat mediterrània.
Va defensar una PAC que reconegui el paper clau de les autoritats regionals i permeti adaptar les mesures a la realitat agroecològica, econòmica i social de cada territori. “El Govern s’oposa als plans d’associació estatals i regionals (un pla estatal únic) que recentralitzi decisions i reivindica la capacitat i l’experiència consolidada de Catalunya en la gestió eficaç i pròxima de la PAC”, va dir. Catalunya defensa mantenir els dos pilars diferenciats de la PAC, el suport a la renda agrària i el desenvolupament rural, i rebutja que es fusionin en un únic fons que pugui diluir els objectius. Aposta per prioritzar els ajuts als pagesos que viuen i treballen al territori, amb una atenció especial als joves, les dones, les petites explotacions i les zones amb limitacions naturals.
Mercosur
Ordeig, a més, va traslladar a Brussel·les les demandes consensuades amb el sector respecte de l’acord amb Mercosur, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte negatiu sobre el camp català.