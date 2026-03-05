RAMADERIA
La tendència alcista del porcí, almenys fins a la Setmana Santa
El ramader pressiona per la recuperació i l’escorxador té marge per mantenir elevats sacrificis. El sector insisteix en mesures per al control de senglars
El mercat del porc d’engreix manté una tendència alcista, encara que molt lluny d’abandonar els números vermells, des de mitjans del mes de febrer passat, quan va superar la cota psicològica de l’euro per quilo d’animal viu, fins on es va enfonsar com a conseqüència de l’aparició dels primers casos de pesta porcina africana (PPA) a Collserola a finals del mes de novembre. Les previsions del sector apunten que la tendència alcista es mantindrà almenys fins a la Setmana Santa, a finals d’aquest mes, quan l’esdevenir de les cotitzacions penjarà de com hagi evolucionat el mercat de la carn. Així ho va explicar ahir el director de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés. En aquests moments Espanya, amb el tauler de la llotja lleidatana com a referència, té el preu del porc viu més baix de tot Europa. Aquesta situació converteix les seues ofertes en competitives en el mercat europeu. Un context en el qual els productors pressionen a favor de noves pujades i intentar reduir pèrdues, mentre que els escorxadors es troben en una bona situació, amb baixos preus i mercat per col·locar la carn sense problemes, aposten per incrementar sacrificis i estan disposats a admetre repunts. Les pujades no són una tònica exclusiva d’Espanya sinó que, com va explicar Bergés, el preu també va repuntar ahir a Alemanya en cinc cèntims. Amb tot, el sector productor continua afrontant una situació de voluminoses pèrdues. Els últims informes de la conselleria d’Agricultura situen en 1,33 euros el cost de produir un quilo de porc viu, mentre que l’últim tauler a Lleida el valora en 1,095. Les previsions són alcistes almenys fins a Pasqua, però a més llarg termini tot dependrà, entre altres factors, de com es comporti el mercat de la carn.
A més del mercat, el sector segueix pendent de l’evolució de la pesta porcina africana a Barcelona, que actualment es troba circumscrita a animals salvatges.
Però el sector es manté indignat per la lenta reducció del nombre de senglars a la zona de la PPA. Fonts de la producció es lamentaven ahir lacònics que amb les dades oficials “ens surt que s’estan sacrificant 15 senglars al dia, quan el número hauria d’haver estat ja delmat fa molt de temps”.
Els membres de la junta de preus el porc d’engreixament a Mercolleida van emetre un comunicat el 20 de febrer passat en el qual mostraven la seua preocupació per la manera com es gestiona el control de l’epidèmia, i més concretament en relació amb la població de senglars. El congrés carni d’AECOC a Lleida també va servir per posar de manifest la inquietud per la gestió de la fauna salvatge en els últims anys tenint a més en compte el risc com a vector de la pesta.