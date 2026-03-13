Una plaga preocupant a Lleida: una parella de conills pot arribar a generar fins a 200 individus en dos anys
Els experts pronostiquen un augment de la superpoblació de conills a Lleida
La superpoblació de conills arrasa els camps de cereal, vinya, oliveres i ametllers del pla de Lleida anirà a més, segons pronostiquen els experts en la matèria. És la conseqüència de les intenses pluges dels últims mesos, que causen una abundància de menjar que afavoreix un creixement exponencial del nombre d’herbívors.
L'expert en agricultura i en superpoblacions d’herbívors, Francesc Xavier Miarnau, menciona que “Al novembre i al desembre hi va haver una caiguda de la població de conills per la meteorologia, però aquesta situació ha donat la volta i ara torna a créixer al ritme que ho feia al setembre.”
L’escassetat de depredadors afavoreix la reproducció dels conills
Segons les seues estimacions, una parella de conills pot arribar a generar fins a 200 individus en dos anys, explica: la gestació dura una mitjana de 32 dies (entre 28 i 35) i amb la recuperació la distància entre parts pot no superar el mes i mig, i a això se suma que el 80% de les entre 5 i 8 cries de cada llorigada són femelles i que aquestes assoleixen la maduresa sexual abans dels 5 mesos de vida.