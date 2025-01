ESSÈNCIA, EN GRISOS

BASES

Com participar-hi

​Envia’ns les fotos en blanc i negre mes vives i originals a cercle@segre.com.

En el correu electrònic s’indicarà: el nom i cognoms, el nom dels que hi apareixen, el número de telèfon de contacte i la població.



Termini

Tens temps fins al 31 de març de 2025. El nom del guanyador/a es publicarà el 2 d'abril al web i al Facebook de Cercle.



Premi

El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Castellarnau d'Escaló (La Guingueta d'Àneu). Inclou l'allotjament d'una nit i l'esmorzar per a dues persones .



Segueix-nos a les xarxes socials per estar al corrent de tota l'actualitat, comentar notícies i fer-nos arribar els temes que consideris d'interès: Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok y canal de Whatsapp. També ens pots fer arribar la teva informació mitjançant aquest formulari.