Participa i Guanya
Guanyadora concurs 'Les Meues Postres'
La Maria Kempkes Ruiz guanya una estada en l'Hotel Castellarnau d'Escaló amb la seva foto 'Els Cargols saludables de Lleida'
Guanyador: Maria Kempkes Ruiz
Foto: Els Cargols saludables de Lleida.
Explicació: La Maria ens presenta el seu millor postre: uns donuts dolços i saludables en forma de cargol, representant Lleida, destacant que el cos del cargol està elaborat amb una base de panellet.
Premi: El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Castellarnau d'Escaló. Inclou l'allotjament d'una nit i l'esmorzar per a dues persones.
Segueix-nos a les xarxes socials per estar al corrent de tota l'actualitat, comentar notícies i fer-nos arribar els temes que consideris d'interès: Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok y canal de Whatsapp. També ens pots fer arribar la teva informació mitjançant aquest formulari.