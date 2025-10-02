SEGRE

Participa i Guanya

Guanyadora concurs 'Les Meues Postres'

La Maria Kempkes Ruiz guanya una estada en l'Hotel Castellarnau d'Escaló amb la seva foto 'Els Cargols saludables de Lleida'

Els Cargols saludables de Lleida

Els Cargols saludables de Lleida

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Guanyador: Maria Kempkes Ruiz

Foto: Els Cargols saludables de Lleida.

Explicació: La Maria ens presenta el seu millor postre: uns donuts dolços i saludables en forma de cargol, representant Lleida, destacant que el cos del cargol està elaborat amb una base de panellet.

Premi: El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Castellarnau d'Escaló. Inclou l'allotjament d'una nit i l'esmorzar per a dues persones.

Segueix-nos a les xarxes socials per estar al corrent de tota l'actualitat, comentar notícies i fer-nos arribar els temes que consideris d'interès: Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok y canal de Whatsapp. També ens pots fer arribar la teva informació mitjançant aquest formulari.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking