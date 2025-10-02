SEGRE

Participa enviant-nos les teues fotos relacionades amb les teues arrels!

Participa en el concurs enviant-nos les millors fotografies de les teues arrels.

Publicat per
Andreu Jiménez

Creat:

Actualitzat:

A Cercle iniciem un nou concurs 'Les Meues Arrels'. Dinars, carrers, paisatges, festes, tradicions, familiars... ens ensenyes les teues arrels?

BASES

Com participar-hi
Envia'ns les fotos relacionades amb la teva infantesa i/o arrels a cercle@segre.com.
En el correu electrònic s’indicarà: el nom i cognoms, el títol de les postres, el número de telèfon de contacte i la població.

Termini
Tens temps fins al 5 de gener. El nom del guanyador/a es publicarà el 9 de gener al web.

Premi
El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Castellarnau d'Escaló (Pallars Sobirà). Inclou l'allotjament i l'esmorzar per a dos persones. (Amplaible)

