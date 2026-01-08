Participa i Guanya
Guanyador concurs 'Les Meues Arrels'
Lluís Maria Seriol guanya el concurs amb la seva foto 'Dies de platja amb els avis!'
Guanyador: Josep Maria Seriol
Foto: Dies de platja amb els avis
Explicació: El Josep ens presenta la seva foto d'arrels: "Els millors moments amb els meus avis, a la platja de la Pineda, any 1965/66".
Premi: El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Castellarnau d'Escaló. Inclou l'allotjament d'una nit i l'esmorzar per a dues persones.
