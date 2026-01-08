SEGRE

Guanyador concurs 'Les Meues Arrels'

Lluís Maria Seriol guanya el concurs amb la seva foto 'Dies de platja amb els avis!'

Lluis Maria Seriol - Amb els avis a la platja de la Pineda 1965

Lluis Maria Seriol - Amb els avis a la platja de la Pineda 1965

Guanyador: Josep Maria Seriol

Foto: Dies de platja amb els avis

Explicació: El Josep ens presenta la seva foto d'arrels: "Els millors moments amb els meus avis, a la platja de la Pineda, any 1965/66".

Premi: El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Castellarnau d'Escaló. Inclou l'allotjament d'una nit i l'esmorzar per a dues persones.

