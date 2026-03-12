SEGRE

Guanyador concurs 'Quan la boira parla!'

Francesc Farrerons guanya el concurs amb la seva foto 'Manta de boira'!

Francesc Farrerons_Manta de boira

Andreu Jiménez

Guanyador: Francesc Farrerons

Foto: Mantell de boira entre les Avellanes i Santalinya

El lector Francesc Farrerons és el guanyador del concurs “Quan la boira parla” amb aquesta imatge captada entre les Avellanes i Santalinya. La fotografia mostra un espectacular mantell de boira cobrint el paisatge i creant una escena de gran bellesa que reflecteix perfectament l’essència del concurs.

Premi: El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Castellarnau d'Escaló. Inclou l'allotjament d'una nit i l'esmorzar per a dues persones.

