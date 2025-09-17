SEGRE

S'acaba l'estiu i comencem nova estació... i nou concurs!

Participa al concurs i guanya una estada per a dos a l'Hotel Casa Irene d'Arties (Vall d'Aran)

El Teu Temps, la Tardor!

Andreu Jiménez

Donem per finalitzat el concurs 'El teu temps, l'estiu' i encetem una nova edició d'El teu temps, la tardor'. Les fulles cauen, s'aproxima el vent i hi arriben els tons groguencs, marrons i vermells en els nostres paisatges... envia'ns les teues millors fotos relacionades amb la tardor i podràs guanyar una estada en un hotel.

BASES

Com participar-hi
​Envia’ns la foto de fenòmens meteorològics relacionats amb la tardor a cercle@segre.com.
En el correu electrònic s’indicarà: el nom i cognoms, el nom dels que hi apareixen, el número de telèfon de contacte i la població.

Termini
Tens temps fins al 21 de desembre de 2025. El nom del guanyador/a es publicarà el 23 de desembre al web.

Premi
El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Casa Irene d'Arties (Vall d'Aran). Inclou l'allotjament d'una nit i l'esmorzar per a dues persones.

​Participant en el concurs accepto les Bases.

