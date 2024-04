Lleida també té el seu tango

La catorzena edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà és una de les més recordades de les vint-i-cinc en les quals Lleida va acollir el millor del cine llatinoamericà de la mà de Juan Ferrer, el seu director. Entre l’11 i el 18 d’abril de 2008, es van projectar 124 treballs, entre llargmetratges, curts i documentals, amb la presència, entre altres, d’actors i actrius com Emma Suárez, Sergi López, Assumpta Serna o Sergio Peris-Mencheta.

Tanmateix, el més sorprenent és que en ella, el bandoneonista argentí Rodolfo Mederos (Buenos Aires, 1940), que havia acudit a presentar un documental sobre la seua música a la secció oficial, El un altre camí (Gabriel Szollosy), va aprofitar la seua estada per compondre un nou tango. El va titular Francisco i Francisco, dedicat a la memòria del seu avi i el seu pare, i com a deferència el va registrar a Lleida amb data el 15 d’abril. Encara que finalment no va guanyar, Mederos va oferir un miniconcert en la seua presentació en CaixaForum, va gravar un especial pels carrers de Lleida per a Lleida TV i també va deixar constància del seu art al magazín matinal de Segre Ràdio que presentava Jordi Guardiola.

El cine argentí i uruguaià va ser el gran triomfador d’aquesta edició amb No mires abajo, d’Eliseo Subiela, elegida pel jurat com la millor pel·lícula del certamen. També se’n van emportar guardons El otro, El baño del papa, Matar a todos i Más que un hombre. A la gala inaugural, encara en el Principal, es va estrenar a Espanya Tropa de Élite (José Padilha), que acabava de guanyar l’Os d’Or al festival de Berlín. Però en aquesta edició, a més, l’artista lleidatà Joaquín Ureña va estrenar tres escultures, homenatge al món del cine, que encara poden admirar-se en l’Eix Comercial: Cantant sota la pluja, al costat de l’Auditori; Benvingut, Mr. Marshall (plaça Sant Joan), i el Bogart de Casablanca, al costat de l’edifici de l’IEI. Eduardo Relero va presentar els seus dibuixos en 3D a la plaça Paeria, Roberto Fontanarrosa va oferir una antologia de les seues millors vinyetes a l’IEI i Guillermo del Toro, els seus esbossos cinematogràfics a la Universitat de Lleida.