Un premi molt de cine

La primera edició de "La meua pel·lícula", organitzada per Cercle, que buscava entre els lectors de SEGRE la seua proposta cinematogràfica favorita va resultar tot un èxit amb prop de cent títols suggerits. Després del corresponent sorteig la guanyadora va resultar ser Montse Piñol Domenjó, una veïna de Lleida, a la qual va correspondre el premi de passar una nit en el coquet hotel Albares, ubicat en ple centre de Vielha, una casa tradicional aranesa renovada el 2005 amb mobles estil liberty. Montse Piñol va viatjar fins la Val d’Aran amb el seu marit, Ramon Tarragó, escollint un dia especialment significatiu: la commemoració del trentè anivesari del seu casament.

Un detall de l’habitació amb sostre sota teulada

La guanyadora va explicar a Cercle que va escollir aquesta pel·lícula perquè “és una obra plena d’elegància i bon humor que acaba tocant-te el cor”. Sobre la seua estada a l’establiment hoteler aranès va destacar que el “tracte del personal va ser exquisit amb constants detalls i amb un esmorzar excel·lent”. Tanmateix, el que més li va agradar va ser que l’habitació que li va correspondre tenia el sostre sota teulada, un detall que mai no havia pogut disfrutar personalment. Tant ella com el seu marit ja estan gaudint de la jubilació, per la qual cosa van aprofitar el viatge per visitar, a més de Vielha, Arties i el seu famós balneari.

La guanyadora degustant un suculent esmorzar a l’hotel.

Les pel·lícules més recomanades en el concurs van ser La societat de la neu (Jordi Serentill, José Luis Raposo, Maite Andrés i Montse Piñol), Forrest Gump (Marta Barrull i Pili Castillo), The Mission (Albert Masagué i Carmen Sánchez), Cadena perpètua (Marta Barrull i Ester Miquel); Cinema Paradiso (Josefa Clop i Luis Solorzano), La llista de Schindler (Xavier Rodríguez i Xavier Serrat) i La vida es bella (Araceli Forradellas i Belén Garrido). Així mateix, es van decantar per Intocable Abigail Gil i Pilar Casanovas, mentre que Inés Galitó va optar per Alcarràs.