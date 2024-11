El Lleida esclafa el Barça

Ara es compleixen 40 anys d’un dimecres, 7 de novembre de 1984, en el qual el Camp d’Esports va viure una de les seues nits màgiques, que tampoc no n’ha tingut tantes, la veritat, quan la Unió Esportiva Lleida, llavors entrenada per Roberto Alvárez, va ser capaç de superar, 3-1, tot un FC Barcelona, en el partit d’anada de la segona ronda de la Copa del Rei. Els blaus, que havien eliminat el Lloret (3-1 en el còmput global) van oferir a la seua afició un partit redó davant d’un Barça que va jugar sempre a mig gas confiant en la tornada. A més els blaugrana, dirigits per Terry Venables, que aquell any acabarien guanyant la Lliga en aquell memorable partit a Valladolid amb el penal aturat per Urruti a Mágico Gonzalez que va propiciar el “T’estimo, Urruti” en la veu de Joaquim Maria Puyal, venien d’una humiliant eliminació a la Recopa europea en mans del modest Metz francès que va remuntar al Camp Nou (1-4) l’1-3 desfavorable que portava de l’anada jugada a França.

Portada de SEGRE aquell 8 de novembre de 1984.

El Camp d’Esports es va vestir amb les seues millors gales en una nit humida i freda, i en què els blaus, amb molt a guanyar i gens a perdre, van arrossegar des del començament un Barça indolent. Mariano Azkona, l’etern golejador local, va obrir el marcador als quatre minuts de joc i el Lleida, encara que va tenir menys possessió de pilota que el rival, va ser millor en la pressió i en el robatori de la pilota. Tot just començar el segon temps, Serna va aconseguir el 2-0 i, encara que el “Boquerón” Esteban va escurçar distàncies, una indecisió del darrere visitant va propiciar que, en l’última jugada del partit, novament Serna establís el 3-1 que acabaria sent definitiu i va permetre somiar als locals amb el “miracle”.

Les grades del vell Camp d’Esports es van quedar petites.

La taquilla va salvar la temporada als blaus

El Lleida va salvar el pressuposat de la temporada 84-85 amb els vuit milions de recaptació que van deixar els prop de nou mil espectadors que van anar al vetust Camp d’Esports (la tribuna lateral estava apuntalada) per veure el partit davant del FC Barcelona. L’ambient va ser extraordinari, abans, durant i després del partit coper, sense que es registrés cap tipus d’incident.

El Camp Nou es va venjar amb un 6-0 a la tornada

Amb dos gols de Carrasco, dos de Schuster, i dos més d’Archibald i Esteban, el Barça va remuntar l’eliminatòria (6-0). Barça: Urruti, Gerardo, Migueli, Alexanko, Julio Alberto, Schuster, Víctor, Archibald, Pichi Alonso (Rojo); Carrasco (Clos). Lleida: Amigó, Rubio (Alió), Oliva, Farrero, Lecumberri, Palau, Pizo Gomez, Azkagorta, Elcacho, Azkona, Serna (Morales).