La millor tapa de porc de Lleida es menja en aquest restaurant guanyador per tercera vegada de Porcpassió

El xef Marc Cabecerans (Llimiana, 1989) ho ha tornat a aconseguir. El seu restaurant, Brito’s Casual Bar, obert des de juny de 2021, ha conquerit per tercera vegada el premi Porcpassió a la millor recepta elaborada a partir de carn de porc organitzada per la Federació d’Hostaleria de Lleida, entre altres institucions com Gastronomia de Lleida.

Marc Cabecerans amb Cindy, la seua parella i cuinera del local, al costat dels seus avis Flor i Laureano que van portar la fruita des de Colòmbia.J.C.M.C.

Marc Cabecerans, que abans de tenir local propi havia treballat en locals com Genial, Celler del Roser, Terradets o La Masia, s’ha emportat el guardó després de vèncer el 2021, 2023 i en l’actual edició del 2024, davant d’un total de vuitanta receptes, de 60 locals de Lleida i província. En segon lloc, va quedar el restaurant De La Rosa i tercer El Galeón, també de Lleida ciutat. La recepta guanyadora va consistir en un plat de porc ibèric sobre una base de parmentier, amb patata i mantega, elaborada a més amb chontaduro i borojó, dos fruites tropicals de l’Amazònia colombiana que van portar fins Lleida els avis de Cindy, la parella de Marc, Flor Ángela Peña i Laureano Ossa.

El plat es va arrodonir amb un acompanyament de focaccia artesanal elaborada per Amedeo, també cuiner del local i nascut a Roma. El premi s’atorga a través de les votacions dels clients dels diferents locals a través d’una APP o bé entrant al web de la Federació i escollint entre totes les receptes. Si els ve de gust degustar el plat guanyador de la present edició del Porcpassió, sàpiguen que ho poden trobar a la carta del Brito’s que, ara mateix, és un dels més sol·licitats.

A preguntes de Cercle, Marc Cabecerans va assegurar sentir-se tan orgullós pel triplet com per la fidelitat demostrada pels clients usuaris del local votant per la seua recepta, fins el punt que està valorant seriosament la possibilitat de no presentar-se en l’edició del 2025 per raons òbvies.