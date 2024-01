Visita amb SEGRE les exposicions del MNAC

​Dies

Museu Nacional d'Art de Catalunya​Palau Nacional, Parc de Montjuïc (Barcelona): del 15 de desembre de 2023 al 21 d'abril de 2024​L’any 2016, la família Formiguera diposità al Museu Nacional tot el fons de Pere Formiguera (Barcelona 1952-2013), sumant-se així a la voluntat d’altres fotògrafs de la seva generació que també formen part de la col·lecció de fotografia del Museu. Aquest dipòsit inicial, després d’un intens treball de neteja, restauració, digitalització i inventari per part del Museu, es transforma aquest any 2023 en una generosa donació per part de la família. Un ingrés de gran importància per al museu que és permet seguir incrementant la qualitat i la profunditat de la col·lecció de fotografia, la que més creix en l’actualitat. Aquesta exposició, de petit format, presenta una selecció de l’obra d’aquest autor, membre destacat de la primera generació d’artistes espanyols que van adoptar la fotografia com a mitjà d’expressió artística al nostre país. La intenció és mostrar a títol representatiu algunes de les obres de la donació. S’exposen obres de les seves sèries més conegudes, com ara Cronos i Ulls Clucs, així com les seves obres més experimentals dels anys vuitanta, com ara les sèries de Polaroids o Pixis, entre d’altres. Artista polièdric, historiador de la fotografia, col·leccionista i comissari d’exposicions, l’obra de Pere Formiguera es troba a museus com el MoMA de Nova York, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el MACBA o el Fons Nacional d’Art Contemporani de París.