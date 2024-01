Viu l'espectacle més tradicional de Setmana Santa a Olesa de Montserrat

​LA PASSIÓ D'OLESA

​Dies

Teatre de la Passió d'Olesa​Olesa de Montserrat (Barcelona): del 17 de març a l'1 de maig​La Passió d’Olesa de Montserrat té un dels escenaris més grans de tot Europa, amb més de 30 metres de boca (la part frontal). La superfície útil de l’escenari és d’uns 500 metres quadrats, i entre bambolines hi ha uns 200 metres quadrats més.​La Passió d’Olesa de Montserrat com mai l’has vista. Un espectacle totalment nou, amb una potent posada en escena i una durada més breu. Emociona’t amb la força de tot un poble i de gairebé 500 anys d’història i l’energia dels grans espectacles. Una representació vibrant, una història universal i molt humana que t’atraparà tant si ja la coneixes com si és la primera vegada que la vens a veure. Deixa’t sorprendre i vine a viure l’espectacle!