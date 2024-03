Visita la fortalesa d'Els Vilars d'Arbeca

​Arbeca

c/ Lleida, 32​Telèfon 973 160 182​Fortalesa dels Vilars d’ArbecaLa Fortalesa dels Vilars d’Arbeca forma un conjunt arqueològic excepcional. Es tracta d’un dels jaciments arqueològics ibèrics més ben conservats d’Europa, únic en el panorama peninsular i europeu de la Primera Edat del Ferro i la Cultura Ibèrica.La singularitat de la fortalesa rau en el sistema defensiu: la muralla, reforçada per catorze torres; el camp frisó de pedres clavades i un fossat. Però també en el sistema de control de les aigües, que a banda de fer-la encara més inexpugnable gràcies al fossat, permetia tenir accés a l’aigua a través d’un pou cisterna central encara que la fortalesa fos atacada. Tot plegat convertia els Vilars en una fortalesa inexpugnable.Es va començar a construir a la primera edat del ferro, cap al 775 a.n.E. Els seus fundadors eren els mateixos habitants de la plana, els quals més tard protagonitzarien el procés d’iberització formant el poble ilergeta.Es va construir a la plana en un lloc triat amb molta cura, a prop de l’aigua que discorria pel barranc de l’Aixaragall i sobre les millors terres de conreu. La renúncia a ubicar-la sobre un turó seguint el costum tradicional implicava assumir els riscos d’un emplaçament vulnerable i un gran esforç constructiu, pel fet de proveir-se de pedra a més de 2 quilòmetres de distància. Era, però, una decisió ben meditada, ja que els permetria aixecar l’estructura urbanística preconcebuda i amb un impressionant dispositiu defensiu.El jaciment fou declarat Bé d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 1998.: 5 € (entrada general) 7 € (visita guiada)