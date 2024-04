Concert divulgatiu al CaixaForum Lleida amb Pedro Pardo i Albert Galceran

​Dia

Av. Blondel 3, Lleida​Telèfon: 973 270 788: dijous, 25 d'abril: a les 19.00 h​Què és el bel canto? En aquesta sessió, parlarem i escoltarem la melodia, en contraposició al concert per a piano i orquestra número 3 de Beethoven. Parlarem de Maria Callas i de la seva aportació tècnica al cant. Ens demanarem si el que fa Callas té un precedent instrumental. Responent-hi, passarem per Pau Casals, i seguirem amb intèrprets com ara Victòria dels Àngels o Alicia de Larrocha, que aspiren a la perfecció interpretativa, respectant al màxim la partitura.A càrrec de: Pedro Pardo, piano i Albert Galceran, periodista i divulgador musical.Aquesta sessió forma part del cicle 'Divertimento', la música explicada.