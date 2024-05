Concert amb el pianista Marco Mezquida i l'OSV a l'Auditori E. Granados

​Dia

​Hora

Lloc

Plaça Josep Prenafeta, s/n​25004 Lleida​Telèfon 973700639: diumenge, 2 de juny: a les 19.00 h: Auditori Enric Granados, Lleida​Marco Mezquida Trio: Marco Mezquida, piano. David Xirgu, bateria. Marko Lohikari, contrabaixOscar Camps, narradorOrquestra Simfònica del VallèsVíctor Pablo Pérez, director'Porgy and Bess' és una òpera americana única en el seu gènere, una fusió magistral de música clàssica, jazz i música popular. Va ser estrenada per primer cop el 1935 i des de llavors ha estat aclamada com una obra icònica i intemporal que reflecteix la diversitat i les passions humanes. Amb una història ambientada a Catfish Row, un barri de Carolina del Sud, Porgy and Bess ens transporta a un món vibrant, ple de vida i emocions profundes. Ens presenta personatges inoblidables com Porgy, un home amb discapacitat que lluita per trobar l’amor i la dignitat, i Bess, una dona atrapada en un món de conflicte i temptacions. Amb temes com, interpretades pel virtuosisme i sota el paradigma improvisatori de Marco Mezquida, cada nota ens transportarà a l’ànima profunda de l’experiència humana.Us convidem a deixar-vos endur per aquesta immersió musical màgica, a viure la passió i l’emoció que Porgy and Bess ens ofereix, i a celebrar el geni de George Gershwin. Prepareu-vos per a una nit inoblidable plena de melodies immortalitzades a la història de la música.