Descobreix Salou en trenet

Patronat de Turisme de SalouPasseig Jaume I, 443840 Salou (Tarragona)Telèfon 977 35 01 02Si vols conèixer Salou, no dubtis a fer-ho de la mà del Tren Turístic. Aquest renovat servei t'ofereix un viatge circular i diferents parades amb les quals podràs conèixer el passat de la ciutat i descobrir els seus principals punts d'interès.El recorregut del trenet et permetrà saber més coses de llocs com el Monument al Rei Jaume I, les Fonts Ornamentals, la Capitania, els Xalets Modernistes i el Monument al Pescador, així com l'inici del Camí de Costa , la Masia Catalana, el Parc de la Ciutat, la Torre Vella i l'Església de Santa Maria del Mar, entre d'altres.El Tren Turístic ofereix àudio-guies personalitzades per a grans i petits, disponibles en 5 idiomes: català, castellà, anglès, francès i rus. A més, es disposa de rampes adaptades, facilitant així l'accés a persones amb mobilitat reduïda.