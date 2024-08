SEGRE us convida a FiraTàrrega 2024

​Dies

Av. de Josep Trepat i Galceran, s/n25300 TàrregaTel. +34 973 310 854: del 5 al 8 de setembre: Tàrrega (diferents ubicacions)​La Fira de Teatre al carrer de Tàrrega arriba, un any més, carregada de propostes per a tots els públics i per a tots els gustos. Consulteu la programació a la web de la fira.Algunes de les propostes que s'hi podran veure són: 'Qui-Vive' de la companyia Adhok; 'La Innombrable, una tragèdia mediterrània' d'Alba Sarraute & Les Ofèlies; 'Mover montañas' d'Alberto Velasco o la música de 'batBATuka', entre altres.