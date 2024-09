SEGRE et convida a la Fira Sant Miquel 2024

​Dies

​Horari

Recinte firal · Parc Camps ElisisAv. President Josep Tarradellas, s/n25001 Lleida: del 26 al 29 de setembre: de 9.30 h a 20 hP​resentem la 70a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel—Saló nacional de la maquinària agrícola de Lleida com a punt de trobada per a les primeres empreses del sector agrari. Els distintius de qualitat, innovació i experiència ens avalen com la fira de referència tant a nivell estatal com europeu.La passada edició de 2023 va ser un èxit, amb uns 100.000 visitants, 288 expositors i unes 50 conferències, jornades tècniques i altres activitats paral·leles amb més de 6.000 inscripcions de professionals del sector i múltiples visites institucionals.Enguany —coincidint en espai i temps amb la Fira Agrària de Sant Miquel— es tornarà a celebrar el Congrés BIT – Bioeconomia, Innovació i Tecnologia, que en la passada edició del 2023 va acollir 400 congressistes.El lliurament de la 27a edició del Premi a la Innovació Tecnològica de Maquinària Agrícola i del Premi del Llibre Agrari en la seva 53a edició fan de la Fira de Sant Miquel un punt de trobada per a professionals, fabricants i distribuïdors vinculats amb el món agrari.