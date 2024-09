SEGRE et convida al Raimat Arts Festival

Raimat

Fundació Comunitària Raimat-Lleida​Castell, 2​25111(Lleida): del 4 al 6 d'octubre: Celler Raimat, Lleida​Un festival compromès amb l'impacte positiu Raimat Arts Festival és una invitació a explorar, sentir i connectar. Tres dies de música, gastronomia, vi i art en una celebració del paisatge, la comunitat i el nostre llegat sostenible.La 3a edició serà del 4 al 6 d’octubre de 2024, us esperem a Raimat, Lleida, on cada entrada dóna suport a la Fundació Comunitària Raimat Lleida.És un gran orgull presentar-nos com el primer festival Water Positive del món, tornant un milió de litres d’aigua a la Natura.Junts, cultivem un impacte positiu.