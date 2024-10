'La s4nd4li4 de Pit4gores', concert familiar al CaixaForum Lleida

​Dies

Av. Blondel 3, Lleida​Tel. 973 27 07 88: dissabtes 19 i 26 d'octubre: a les 18.00 h​Pitàgores, Pi, és un personatge que viu en un poble inventat, del qual ningú recorda el nom. Un poble molt especial on es barregen les matemàtiques i la música, les deesses mitològiques amb els telèfons mòbils, bandes de jazz amb festes majors, i on el ritme ho amara tot. Una història boja per aproximar els més menuts als conceptes que uneixen la música amb les matemàtiques.Fitxa artísticaActriu / cantant: Júlia Bonjoch i Paula AmellPiano: Bru Ferri i Carmen VidalVioloncel: Guillem Vellvé i Marta RomaClarinet / saxofó: Ferran Casanova i Sonia VidalDirecció escènica i text: Joan Maria Segura i BernadasDirecció musical, composició i arranjaments: Joan VidalDisseny d'escenografia i disseny de vestuari: Marc UdinaDisseny d'il·luminació: Joan CisaDisseny so: Mariano VeraProjeccions: Ferran CalditoProducció: Jordi Torras i Mireia SevillanoDurada: 50 minuts. Preu 6 €Edat recomanada per a nens i nenes a partir de 7 anys.