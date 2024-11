Guillem Gisbert "Balla la Masurca"

Avinguda de Tortosa, 625005 Lleida​973 23 96 98​13 desembre 202421.00 h1h 15mEntrada general 32€Guillem Gisbert puja per primera vegada en solitari a dalt de l'escenari per a presentar les seves cançons. Després de quinze anys ininterromputs de pop irreprotxable amb MANEL, Guillem Gisbert arrenca projecte en solitari. El músic barceloní manté, com sempre, la cançó en el centre del punt de mira, per seguir fent allò que tant li agrada: explorar-ne els racons, palpar-ne els marges, des de l'ambició, l'elegància i l'eclecticisme.​