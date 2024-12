LA JOP FA CINEMA

Pl. de Josep Prenafeta,25004, Lleida973 70 06 39diumenge 15 de desembre​ 19.00 hSala 1 de l’Auditori Municipal Enric Granados: Entrada general 10€En aquesta propera producció de desembre de 2024, la Jove Orquestra de Ponent ens proposa un repertori format per alguns dels temes més rellevants i emblemàtics de les bandes sonores de cinema.A més a més de la interpretació d’aquestes músiques per part de l’orquestra, el concert comptarà amb intervencions teatralitzades breus que aportaran dinamisme a la funció, introduint a partir de petits diàlegs o representacions el que serà la següent pel·lícula interpretada. Per fer-ho, comptarem amb el col·laborador de l’actor targarí Marc Andreu Rosich, també redactor, guionista i reporter de televisió, que a part de col·laborar amb TV3, Betevé, entre d’altres, va protagonitzar el personatge del Perdigó al programa “El Llop” de TV3.20th century foxET, Flying themeSpidermanCinema ParadisoEl senyor dels anellsLa llista de SchindlerAvengersStar WarsPirates del Carib​