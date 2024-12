Vols viatjar amb mi?

Av. de Blondel, 325002 Lleida973 27 07 8818 i 25 de gener18.00 hCaixaforum LleidaEntrada general 6€​La música... La música és com un gelat de maduixa, una festa d’aniversari, unes vacances a la platja a l’estiu amb els cosins, una nit de Reis que no s’acaba mai, un secret a l’orella, una conversa entre amics... Així podríem definir la música per a quartet de corda. I no és una casualitat que els compositors de totes les èpoques li hagin dedicat algunes de les seves composicions més inspirades. I si al quartet afegim la veu, segurament l’instrument més expressiu de tots, què més es pot demanar? Vine i deixa’t portar per la música de Mozart, Satie o Bernstein i pel so de la veu i del quartet de corda. Perquè la música és un tren que no para mai i et fa viatjar per on vols, quan vols, com vols i amb qui vols...