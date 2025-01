Les Mans | Raquel Ferri i Ernest Villegas

​Data

​Hora

​Durada

​Preu

Carrer Lluís Companys,25003 Lleida​973 27 93 56: 1 de febrer de 2025: 20.00 h: 1.30 hUna història d'amor imperfecta dirigida per Sílvia MuntLa Paula i l’Isaac viuen apartats en una casa enmig de boscos i muntanyes. Ella està a punt de rodar la seva primera pel·lícula, que serà protagonitzada per ell, després d’haver estat retirat temporalment de l’ofici per problemes de salut mental. La producció ja comença a caminar i la parella ho viu amb una barreja d’entusiasme i vertigen. Però els primers dies d’assajos previs a la filmació, es fa evident el que la Paula, secretament, intuïa: l’Isaac no pot participar en la pel·lícula; és un perill per ell i pel mateix rodatge. El seu paper, basat en la seva persona i la seva difícil experiència, l’haurà de fer un altre actor.