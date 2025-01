CIRC ON ICE AMB SEGRE

​Circ On Ice

Recinte Firal, Les FiretesCami Municipal de Grenyana25001 Lleida​Data: 24 de gener de 2025Hora: 19.00 hLloc: Recinte firal, Les FiretesPreu:​Benvinguts al màgic món del Circ sobre Gel!"Circ Alegría On Ice", una experiència única on el circ tradicional es fusiona amb la innovació i la bellesa del gel per oferir als espectadors un show en què els artistes realitzen números circenses sobre la gèlida pista.La màgia del Circ i l'elegància del Patinatge en un xou únic on el gel cobra vida.