DINOSAURS TOUR AMB SEGRE

​DINOSAURS TOUR

Av. de Victoriano Muñoz25001, Lleida​973 70 50 00​Descobreix la nostra exposició de dinosaures per a tota la família. Un fabulós viatge al juràsic amb dinosaures animatrònics a grandària real i en moviment.Més de 2.000 m² d'exposició que et transportaran a més de 65 milions d'anys al passat per a conèixer als animals més impressionants que van poblar el planeta.Comptem amb figures animatròniques revestides de làtex i impulsades per energia pneumàtica, hidràulica i elèctrica.A més, podràs gaudir del fabulós documental ‘Loving Dinosaurs’ que mostra els recents descobriments dels dinosaures.