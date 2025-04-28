SEGRE

OFERTA

KINKY BOOTS a la Llotja

Sorteig dues entrades dobles

18 mayo 2025 - 19h | Teatre de la Llotja

Andreu Jiménez

OFERTA SUBSCRIPTORS

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 15 de maig. El 16 de maig publicarem els guanyadors.

Teatre de la Llotja

Avinguda de Tortosa, 6
25005 Lleida
​973 23 96 98
​www.teatredelallotja.paeria.cat

Data: 18 de maig de 2025
Hora: 19.00 h
Durada: 2h 10m
Preu: Entrada general 57€

​SINOPSI
​Charlie Price és el fill d'un sabater, amo d'una fàbrica que dona treball a diverses famílies d'un poble anglès. Després de la sobtada mort del seu pare, Charlie ha de fer-se càrrec del negoci familiar que va camí a la fallida. Amb uns empleats escèptics respecte a la seva capacitat com a cap, Charlie marxa a Londres a la recerca de solucions. Després d'una trobada casual, descobreix a Lola, una artista molt especial i explosiva, el món de la qual gira entorn a una moda extravagant en la qual ressalten les botes altes i vermelles de taló. Charlie descobreix que aquestes botes realment no suporten el pes d'un home, d'aquí ve que sempre se li trenquin els talons.

