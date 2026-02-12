OFERTA
Lluís Capdevila Trio
Sorteig dues entrades dobles
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sorteig dues entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 3 de març. El 4 publicarem els guanyadors.
ESPAI ORFEÓ
Carrer Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
Luís Capdevila Trio
06/03/2026 22:00 h
15€ / abonament
Espai Orfeó
Espai Jazz - Temporada Estable
Lluís Capdevila: piano
Apostolos Sideris: contrabaix
Luca Santaniello: bateria
El pianista i compositor Lluís Capdevila torna a l’Orfeó Lleidatà amb “Standards & Originals”, un concert que combina reinterpretacions lliures d’estàndards de jazz amb composicions pròpies carregades de lirisme i intenció. L’Orfeó és un espai especialment significatiu per a Capdevila, on ja va presentar el seu àlbum ÈTIM i ha participat en diversos concerts al llarg dels anys. En aquesta ocasió, actuarà acompanyat pel contrabaixista grec Apostolos Sideris i pel baterista italoamericà Luca Santaniello, dos músics de trajectòria internacional. Amb aquest trio presenta un repertori on la tradició del Great American Songbook conviu amb la seva personalitat creativa, sempre amb espai per a la improvisació i el diàleg musical. El concert proposa un viatge proper i vibrant, on cada peça es transformarà en un moment únic compartit amb el públic.
