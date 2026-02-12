SEGRE
DIRECTE

Les afectacions de l'episodi de vent a les comarques de Lleida

OFERTA

Lluís Capdevila Trio

Sorteig dues entrades dobles

06/03/2026 22:00 h

06/03/2026 22:00 h

Publicat per
Andreu Jiménez

Creat:

Actualitzat:

OFERTA SUBSCRIPTORS

Sorteig dues entrades dobles

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 3 de març. El 4 publicarem els guanyadors.

ESPAI ORFEÓ

Carrer Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
​973 23 35 54
​orfeolleidata.cat

Luís Capdevila Trio
06/03/2026 22:00 h
15€ / abonament
Espai Orfeó
Espai Jazz - Temporada Estable

​Lluís Capdevila: piano
Apostolos Sideris: contrabaix
Luca Santaniello: bateria

El pianista i compositor Lluís Capdevila torna a l’Orfeó Lleidatà amb “Standards & Originals”, un concert que combina reinterpretacions lliures d’estàndards de jazz amb composicions pròpies carregades de lirisme i intenció. L’Orfeó és un espai especialment significatiu per a Capdevila, on ja va presentar el seu àlbum ÈTIM i ha participat en diversos concerts al llarg dels anys. En aquesta ocasió, actuarà acompanyat pel contrabaixista grec Apostolos Sideris i pel baterista italoamericà Luca Santaniello, dos músics de trajectòria internacional. Amb aquest trio presenta un repertori on la tradició del Great American Songbook conviu amb la seva personalitat creativa, sempre amb espai per a la improvisació i el diàleg musical. El concert proposa un viatge proper i vibrant, on cada peça es transformarà en un moment únic compartit amb el públic.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking