OFERTA
MERCÈ A L'ESPAI ORFEÓ
Sorteig dues entrades dobles
OFERTA SUBSCRIPTORS
Sorteig dues entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 4 de març. El 5 publicarem els guanyadors.
ESPAI ORFEÓ
Carrer Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
MERCÈ
07/03/2026 20:30 h
15€ / 12€
Espai Orfeó
Casa de la Música - Temporada Estable
MERCÈ irromp en l’escena amb un univers sonor tan innovador com sorprenent. De la mà del prestigiós segell Català “Luup Records, presenta el seu primer treball fusiona electrònica i pop experimental amb una destacada maduresa artística.
Amb només 19 anys va crear els seus 2 únics temes publicats fins al moment: “RUNNER” i “WHY EMMA?” dos peces d’electrònica i pop experimental que costa creure que surtin del cap i les mans d’una artista tant jove.
Aquestes 2 cançons li han servit per fer-se amb la beca GRUP CASES DE LA MÚSICA 2024.
Graduada en el Grau Superior de Composició, és una ànima creativa criada en el pop dels 2000 i l’escola clàssica/contemporània. Tot i que va debutar fa poc més d’un any, ja és una promesa de la Generació Z amb una dedicació per la reflexió i el concepte que la fan única.
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
MERCÈ
07/03/2026 20:30 h
15€ / 12€
Espai Orfeó
Casa de la Música - Temporada Estable
MERCÈ irromp en l’escena amb un univers sonor tan innovador com sorprenent. De la mà del prestigiós segell Català “Luup Records, presenta el seu primer treball fusiona electrònica i pop experimental amb una destacada maduresa artística.
Amb només 19 anys va crear els seus 2 únics temes publicats fins al moment: “RUNNER” i “WHY EMMA?” dos peces d’electrònica i pop experimental que costa creure que surtin del cap i les mans d’una artista tant jove.
Aquestes 2 cançons li han servit per fer-se amb la beca GRUP CASES DE LA MÚSICA 2024.
Graduada en el Grau Superior de Composició, és una ànima creativa criada en el pop dels 2000 i l’escola clàssica/contemporània. Tot i que va debutar fa poc més d’un any, ja és una promesa de la Generació Z amb una dedicació per la reflexió i el concepte que la fan única.