SEGRE
DIRECTE

Les afectacions de l'episodi de vent a les comarques de Lleida

OFERTA

MERCÈ A L'ESPAI ORFEÓ

Sorteig dues entrades dobles

07/03/2026 - ESPAI ORFEÓ

07/03/2026 - ESPAI ORFEÓ

Publicat per
Andreu Jiménez

Creat:

Actualitzat:

OFERTA SUBSCRIPTORS

Sorteig dues entrades dobles

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 4 de març. El 5 publicarem els guanyadors.

ESPAI ORFEÓ

Carrer Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
​973 23 35 54
​orfeolleidata.cat

MERCÈ
07/03/2026 20:30 h
15€ / 12€
Espai Orfeó
Casa de la Música - Temporada Estable

​MERCÈ irromp en l’escena amb un univers sonor tan innovador com sorprenent. De la mà del prestigiós segell Català “Luup Records, presenta el seu primer treball fusiona electrònica i pop experimental amb una destacada maduresa artística.

Amb només 19 anys va crear els seus 2 únics temes publicats fins al moment: “RUNNER” i “WHY EMMA?” dos peces d’electrònica i pop experimental que costa creure que surtin del cap i les mans d’una artista tant jove.

Aquestes 2 cançons li han servit per fer-se amb la beca GRUP CASES DE LA MÚSICA 2024.

Graduada en el Grau Superior de Composició, és una ànima creativa criada en el pop dels 2000 i l’escola clàssica/contemporània. Tot i que va debutar fa poc més d’un any, ja és una promesa de la Generació Z amb una dedicació per la reflexió i el concepte que la fan única.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking