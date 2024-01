«Busquem parcel·les de l'Incasòl en les quals construir centrals solars»

Han començat a subministrar energia a Lleida?

A l’octubre vam obtenir la llicència com a comercialitzadora elèctrica i hem començat a subministrar la Generalitat a mesura que expiren els seus contractes amb altres companyies. A Lleida subministrem, per exemple, el Parc Nacional d’Aigüestortes.

Aquesta és la seua activitat com a comercialitzadora, però també tenen el propòsit de generar energia.

Tenim identificades 1.400 teulades en edificis públics de tot Catalunya on instal·lar panells solars per a autoconsum, des d’instituts fins a centres de salut. A Lleida tenim onze instal·lacions, entre les quals ja funcionen o ho faran ben aviat. Estan en instituts de Tàrrega, Bellpuig, la Seu d’Urgell, Cervera, Agramunt, la Pobla, Almacelles i en quatre de Lleida ciutat. Calculem que completarem el desplegament el 2030 i que, aleshores, hi haurà més de 200 megawatts de potència a tot Catalunya. Això suposa al voltant del 20% del nostre objectiu de generació per a aquesta data, que són 1.000 MW.

Com completaran, doncs, el seu objectiu?

Els 800 MW restants haurem d’obtenir-los per altres vies, des d’instal·lacions solars a terra i en teulades de tercers fins a centrals hidroelèctriques i altres tecnologies. Per a això tenim intenció d’adquirir participacions en projectes que ja estan promovent empreses privades, però també n’impulsarem d’altres des de zero.

Construiran centrals solars en terrenys de Lleida?

Examinarem tots els terrenys de l’Incasòl, hi ha centenars de parcel·les que hem d’analitzar per determinar si són aptes i acarar-les amb els punts de connexió disponibles a la xarxa elèctrica. Encara no tenim els resultats.

La CHE ha licitat la gestió de la primera central la concessió de la qual ha expirat a Lleida, la de Castellonroi. Optaria L’Energètica a adjudicar-se aquest contracte?

Cal diferenciar entre les que són competència de la Generalitat i les de l’Estat. L’ACA pot encarregar-nos la gestió d’una d’hidroelèctrica quan reverteixi la seua concessió. En canvi, la fórmula per gestionar-ne una en mans de l’Estat no està tan clara. Per això ens estem centrant en les centrals de les conques internes. No descartem la conca de l’Ebre, però comencem per les que són competència de la Generalitat.

Es convertirien en accionistes de centrals solars o eòlics a Lleida? Alguns projectes en curs han xocat amb l’oposició del territori.

Estem en converses preliminars amb tots els que tenen projectes en marxa d’energia solar, eòlica i hidràulica. Això no significa que tot encaixi amb els nostres criteris i objectius d’inversió. Per exemple, no participarem en centrals si el municipi s’hi ha posicionat en contra. El criteri que seguim no és només econòmic, sinó que hi sumem factors socials, ambientals i territorials. Amb tot això, decidim si invertim o no. Parlem amb tot hom, analitzem els projectes de tots els que vulguin obrir el seu parc a la nostra inversió. Això n’inclou molts a Lleida.

“Lleida pot atreure empreses produint energia barata“

Daniel Pérez és autor del llibre La superpotència renovable, en el qual analitza el potencial de les energies renovables per al desenvolupament econòmic. En aquest sentit, considera que Lleida “té un gran oportunitat” gràcies a un dels índexs més grans de radiació solar de la Península, una cosa que afavoreix la producció d’energia fotovoltaica. “Pot produir energia barata i atreure amb ella activitats com centres de dades o plantes d’hidrogen”, afirma.