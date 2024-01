Troben cavalls abandonats a la muntanya de Tor

Una dotzena de cavalls abandonats a la muntanya de Tor ha estat les últimes setmanes objecte de denúncies de veïns i del partit animalista Pacma davant dels Agents Rurals, els Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament d’Alins. Es tracta d’animals “sense control” ni distintiu que identifiqui el seu propietari, que “provoquen danys a les pastures i posen en perill la integritat física de les persones”. Així consta en un edicte que ha emès aquesta setmana el consistori, en el qual atorga a l’“ignorat propietari dels èquids” un termini de deu dies per “retirar els animals abandonats i els proporcioni empara i les condicions necessàries per al seu benestar”.

Passat aquest període, el consistori adverteix que decidirà la destinació d’aquests exemplars “en col·laboració amb el departament d’Acció Climàtica”. L’alcalde, Manel Pérez, va explicar que estan sospesant diferents opcions si l’amo no es fa càrrec dels cavalls, com per exemple posar-los en mans d’una entitat o persona que se’n cuidi. Arran de denúncies, membres dels Agents Rurals van acudir a Tor per primera vegada el 29 de desembre. Hi van trobar cavalls i gossos que, en aquell moment, estaven en bon estat i amb aliment al seu abast.