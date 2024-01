Segona edició del 'Pregunta al president', una trobada entre els ciutadans i Aragonès, a Bellpuig

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, protagonitzarà dijous vinent, dia 1 de febrer, la segona edició del ‘Pregunta al president’, un format audiovisual que vol apropar la figura del cap de l’Executiu a la ciutadania i generar un espai de trobada on ciutadans i ciutadanes puguin traslladar-li en primera persona les seves inquietuds i reflexions.

El format es trasllada a les Terres de Lleida, en concret al municipi de Bellpuig, a l’Urgell, complint amb la voluntat de portar el programa arreu del territori. S’emetrà en directe, a les 19 hores, a través del web govern.cat i dels perfils del Govern i del president a les xarxes socials.

A diferència del primer programa, que es va fer el setembre de 2023 centrat en els joves, en aquesta edició hi participaran una desena de ciutadans de col·lectius i àmbits diversos, amb la voluntat de generar un debat més transversal.

Els participants han estat escollits directament per entitats del municipi, de forma autònoma, tot i que pregunten a títol personal. L’únic requisit que es demana a les entitats és garantir la màxima diversitat i paritat per representar el millor possible el conjunt de cada col·lectiu. Els participants de Bellpuig provenen d’entitats vinculades a l’educació, l’esport, el jovent, l’economia i la gent gran, entre d’altres.

‘Pregunta al president’ s’inspira en diferents formats similars a nivell europeu, entre els quals destaca els Bürgerdialoge (diàlegs civils) que se celebren a Alemanya des de fa anys. Van ser freqüents durant el mandat d’Angela Merkel i també els ha mantingut Olaf Scholz amb els Kanzler Gespräch (Conversa del Canceller).