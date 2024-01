Enxampat 'in fraganti' i de nit un caçador furtiu a Fraga

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil va sorprendre la nit del passat 20 de gener un caçador furtiu a Fraga. La investigació va sorgir després que el cos policial tingués coneixement que es podrien estar duent a terme pràctiques de furtivisme en el marge esquerre del riu Cinca, per la qual cosa van destinar un dispositiu per intentar localitzar l’infractor. Va ser a les 20.30 hores del dia 20 quan una patrulla que feia un servei de vigilància va observar un vehicle amagat entre arbres fruiters. Els agents van realitzar una batuda per la zona i a uns 150 metres del cotxe van trobar el caçador armat amb una escopeta.

Posteriorment, a l’interior del vehicle van trobar dos armes de foc més, una d’elles ja carregada de munició i preparada per al seu ús, i un ganivet. Els agents van procedir a intervenir els objectes localitzats: una escopeta del calibre 12, una carrabina del calibre 22, un rifle del calibre 7 mm REM, un ganivet de rematada de 21 cm doble full punxegut i una llanterna. Al furtiu se li imputen set infraccions Llei de Caça i al Reglament d’Armes que han estat remeses a les autoritats.