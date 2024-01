La Diputació de Lleida aprova transferir directament 17,5 milions d'euros als ajuntaments

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ple de la Diputació de Lleida d'aquest dilluns ha aprovat inicialment el Pla de Cooperació Municipal, que permetrà transferir directament a les arques dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació 17,5 milions d'euros per a l'exercici 2024. En concret, se'n destinaran 8,7 tant al finançament de la despesa corrent com a la despesa d'inversions. L'objectiu és passar d'un model de subvencions "feixuc i poc operatiu" a un sistema de transferències "àgil", que permetrà als ens locals disposar dels diners per fer front a les seves despeses i inversions quan ho necessiten, segons ha explicat, el vicepresident primer de la corporació, Agustí Jiménez.

A més, s'espera alleujar el departament de Planificació i Cooperació Municipal de la gran càrrega administrativa que fins ara suportava. "Guanyaran temps i també ho faran en benefici dels nostres municipis", ha dit Jiménez. En aquest sentit, ha avançat que dimarts 30 de gener es farà una reunió per a alcaldes, secretaris i interventors per explicar els detalls tècnics d'aquest nou model.

Mocions

En l'apartat de mocions, el ple ha aprovat, per unanimitat, la moció presentada pel grup polític Ara Pacte Local per a la modificació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per tal que es puguin tramitar en períodes de 4 anys, i no anualment, els contractes menors. Aquests són els que no arriben a 15.000 euros, quan es tracti de subministraments o serveis, i als 40.000, quan es tracti de contractes d'obres.

D'altra banda, s'ha desestimat la moció presentada pel grup polític de Junts-Impulsem de suport a l'aeroport de la Seu d’Urgell, amb els vots favorables del grup de Junts-Impulsem; l’abstenció del grup del PP, i els vots en contra dels grups, Ara Pacte Local, UA, PSC i ERC.