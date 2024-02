El Canal d'Urgell ajudarà a concentrar finques als pagesos per impulsar la modernització

El Canal d’Urgell facilitarà que els pagesos concentrin finques per impulsar la modernització del reg. El president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, va explicar ahir que posaran personal a disposició dels agricultors per ajudar-los amb aquest procés, que serà voluntari. Ros va assegurar que serà d’una “concentració privada no obligada” i permetrà que els regants, una vegada hagin consultat el projecte de modernització, intercanviïn entre ells la propietat de les finques per concentrar parcel·les.

Així mateix, Ros va recordar que al març està previst que comencin les primeres obres de la modernització, com ja va avançar SEGRE. Aquests treballs, que executarà l’empresa pública Tragsa, consistiran principalment en la construcció de tres grans basses laterals. Compten amb un pressupost de 35 milions d’euros, finançades amb els fons Next Generation de la Unió Europea. El president dels regants també va apuntar que tenen llestos els projectes per modernitzar 11.500 hectàrees, que suposen una inversió de 138 milions d’euros. En aquest sentit, va assenyalar que les obres podrien començar a l’octubre, encara que esperen les negociacions entre la Generalitat i el Govern central per abordar el finançament d’aquests treballs. A més, va recordar que hi haurà d’haver un conveni a tres bandes entre aquestes dos administracions i la comunitat de regants. Ros va afirmar que els agricultors aportaran “el que puguem”.D’altra banda, la Generalitat va publicar ahir els ajuts per la sequera destinats als cultius herbacis i hortícoles del Canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues. Ros va lamentar el retard en aquestes subvencions i va assenyalar que els esperaven el mes de juliol passat. Per això, va exigir a la conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que sigui “àgil” i que “no deixi ningú sense cobrar”. Ros també va criticar que la subvenció es rebaixi a la meitat (de 697 euros per hectàrea a 348) als pagesos que no tenen contractada l’assegurança del cereal, perquè aquest “no cobreix la sequera”. Va assegurar que van “batallar” perquè no s’apliqués aquest criteri, però al final no ha estat possible. Aquesta situació afectaria unes 5.000 hectàrees de cereal.Ros va recordar que amb les reserves actuals dels embassaments tenen garantits dos regs. D’altra banda, estan impartint formació sobre l’ús dels hidros, el nou sistema de repartiment de l’aigua al Canal d’Urgell.

Emergència per sequera a partir d’avui en 6 pobles del Solsonès

Les restriccions d’aigua als municipis de la conca del Ter-Llobregat, que forma part de les conques internes de Catalunya, s’enduriran a partir d’avui amb l’entrada en emergència. Això impica sis municipis del Solsonès: Solsona, Olius, Navès, Clariana, Pinós i Riner. La Generalitat preveu ratificar avui el canvi de preemergència a emergència d’aquesta conca. Això suposarà passar de l’actual límit de 210 litres per persona i dia a 200, mentre que també podrien imposar-se limitacions de fins al cinquanta per cent per al consum d’aigua per a ús ramader i de fins al vuitanta per a regadiu (vegeu SEGRE d’ahir).Per la seua part, els altres municipis de Lleida que formen part de les conques internes (Guixers, la Coma i la Pedra i Gósol) estan en situació d’excepcionalitat. La resta de la província forma part de la conca de l’Ebre, gestionada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).